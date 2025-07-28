Азербайджан экстрадировал в Турцию преступника

По инициативе уполномоченных органов Турецкой Республики в Бакинский суд по тяжким преступлениям направлено ходатайство о выдаче гражданина этой страны Казана Аныла Ибрагима, 1994 года рождения, объявленного в международный розыск по обвинению в совершении разбойного нападения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру, Казан Аныл был задержан на территории Азербайджана, и в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с Европейской конвенцией о выдаче, подписанной 13 декабря 1957 года, в отношении Казана Анила было вынесено решение о его экстрадиции. Он был передан уполномоченным органам Турецкой Республики под конвоем специального подразделения Пенитенциарной службы Министерства юстиции.