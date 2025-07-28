Север Пекина подтопило

Северные районы Пекина подтопило на фоне продолжающихся на север-востоке Китая дождей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Самая сложная ситуация в полумиллионном городе Миюнь под Пекином, где несколько человек погибли, эвакуировали более 3000 жителей, дорожное движение остановлено, а электричество в большей части города отсутствует.