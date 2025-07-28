https://news.day.az/world/1770506.html Север Пекина подтопило - ВИДЕО Северные районы Пекина подтопило на фоне продолжающихся на север-востоке Китая дождей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Север Пекина подтопило - ВИДЕО
Северные районы Пекина подтопило на фоне продолжающихся на север-востоке Китая дождей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Самая сложная ситуация в полумиллионном городе Миюнь под Пекином, где несколько человек погибли, эвакуировали более 3000 жителей, дорожное движение остановлено, а электричество в большей части города отсутствует.
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