Поезд сошел с рельсов в Германии

Пассажирский поезд сошел с рельсов в районе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bild, ссылаясь на представителей полиции Штутгарта.

В публикации отмечается, что часть состава лежит на боку, крыша одного из вагонов сильно повреждена. Несколько вагонов полностью сошли с рельсов и лежат на лесистой насыпи между деревьями.

В результате произошедшего несколько человек пострадали. В текущий момент спасатели осматривают вагоны, а на место инцидента выехали сотрудники полиции и экстренных служб.