https://news.day.az/world/1770439.html Поезд сошел с рельсов в Германии Пассажирский поезд сошел с рельсов в районе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bild, ссылаясь на представителей полиции Штутгарта. В публикации отмечается, что часть состава лежит на боку, крыша одного из вагонов сильно повреждена.
Поезд сошел с рельсов в Германии
Пассажирский поезд сошел с рельсов в районе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bild, ссылаясь на представителей полиции Штутгарта.
В публикации отмечается, что часть состава лежит на боку, крыша одного из вагонов сильно повреждена. Несколько вагонов полностью сошли с рельсов и лежат на лесистой насыпи между деревьями.
В результате произошедшего несколько человек пострадали. В текущий момент спасатели осматривают вагоны, а на место инцидента выехали сотрудники полиции и экстренных служб.
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