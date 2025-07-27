В США назвали сроки завершения войны в Газе

Война в Газе закончится тогда, когда ХАМАС сложит оружие и освободит всех заложников

Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Xорошая новость в том, что все американцы сейчас уже освобождены. Мы заботимся о всех заложниках, и существует очень простое решение того, что происходит в Газе. Освободите всех заложников, сложите оружие - и для ХАМАС война закончится. Они на это, очевидно, не согласятся", - отметил он.

По словам госсекретаря, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф усиленно работает над разрешением данного конфликта уже несколько недель, и ему удалось добиться значительного прогресса и приблизиться к конечной цели.

"Мы настроены оптимистично и надеемся, что в любой день мы сможем достичь соглашения о прекращении огня, по которому как минимум половина заложников, включая погибших, будет освобождена, а по окончании этого 60-дневного периода - оставшиеся заложники", - сказал Рубио.