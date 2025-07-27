Денежные переводы из Саудовской Аравии в Азербайджан выросли

В первом квартале текущего года объём денежных переводов от физических лиц из Саудовской Аравии в Азербайджан составил 5,951 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 2,023 миллиона долларов США или 51,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-марте 2024 года объём переводов из Саудовской Аравии составлял 3,928 миллиона долларов США.

В общем объёме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан доля Саудовской Аравии за отчётный период составила 2,6%.

В целом в первом квартале 2025 года объём денежных переводов, осуществлённых физическими лицами из Азербайджана за рубеж, составил 112,674 миллиона долларов США. Это на 18,811 миллиона или 14,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время объём денежных переводов, поступивших в Азербайджан от физических лиц из других стран, составил 229,494 миллиона долларов США, что на 64,926 миллиона или 22,1% меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года.