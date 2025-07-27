Трамп оценил вероятность заключения торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к заключению торговой сделки с Китаем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"По сути, мы уже достигли определенной договоренности с Китаем, но посмотрим, как все будет развиваться дальше", - оценил он ход переговоров Трамп.

По его мнению, вероятность заключения торгового соглашения с Пекином составляют 50 на 50. Он подчеркнул, что главным камнем преткновения является вопрос справедливости.

Ранее США повысили пошлины на китайскую продукцию до 34 процентов, а затем - до 145. Пекин на американские товары установил пошлины в размере 125 процентов. В мае стороны договорились на 90 дней снизить торговые пошлины до 30 и 10 процентов соответственно. На фоне торговых войн товарооборот между странами просел на 45,6 процента.