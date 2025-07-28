https://news.day.az/world/1770494.html В Южной Корее заявили о сохранении намерений примириться с КНДР Южная Корея будет продолжать стремиться к снижению напряженности во взаимоотношениях с КНДР. Как передает Day.Az, об этом заявил представитель министерства по делам объединения Южной Кореи Ку Бён Сам.
В Южной Корее заявили о сохранении намерений примириться с КНДР
Южная Корея будет продолжать стремиться к снижению напряженности во взаимоотношениях с КНДР.
Как передает Day.Az, об этом заявил представитель министерства по делам объединения Южной Кореи Ку Бён Сам.
"Правительство [Южной Кореи] будет спокойно и последовательно прилагать усилия по достижению межкорейского примирения и сотрудничества, а также достижению взаимного мира на Корейском полуострове", - приводит его слова агентство Yonhap.
Министр заявил о "высоких стенах недоверия" между двумя государствами, настояв на необходимости дальнейших шагов в сторону налаживания отношений.
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