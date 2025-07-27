https://news.day.az/world/1770413.html Кац пригрозил Хаменеи Министр обороны Израиля Исраэль Кац через месяц после прекращения огня, достигнутого в ходе 12-дневной войны с Ираном, пригрозил Верховному лидеру Ирана аятолле Сейиду Али Хаменеи. Как передает Day.Az со ссылкой на "The Times of Israel", об этом Кац рассказал в ходе поездки на авиабазу Рамон на юге Израиля.
Кац пригрозил Хаменеи
Министр обороны Израиля Исраэль Кац через месяц после прекращения огня, достигнутого в ходе 12-дневной войны с Ираном, пригрозил Верховному лидеру Ирана аятолле Сейиду Али Хаменеи.
Как передает Day.Az со ссылкой на "The Times of Israel", об этом Кац рассказал в ходе поездки на авиабазу Рамон на юге Израиля.
"Я хочу донести четкое послание до диктатора Хаменеи: если вы продолжите угрожать Израилю, то наша длинная рука снова дотянется до Тегерана с еще большей силой, и на этот раз лично до вас. Не угрожайте, иначе это плохо кончится для вас", - отметил Кац.
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