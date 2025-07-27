https://news.day.az/society/1770355.html Пожары в горной местности в Ходжалы, Ходжавенде и Шуше ликвидированы - ВИДЕО Пожары в горной местности в направлении сел Йеникенд Ходжавендского района, Бёюк Галадереси Шушинского района и Ашагы Емишджан Ходжалинского района ликвидированы. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Пожары в горной местности в Ходжалы, Ходжавенде и Шуше ликвидированы - ВИДЕО
Пожары в горной местности в направлении сел Йеникенд Ходжавендского района, Бёюк Галадереси Шушинского района и Ашагы Емишджан Ходжалинского района ликвидированы.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Благодаря высокому профессионализму пожарно-спасательных подразделений министерства удалось предотвратить распространение огня.
В настоящее время интенсивные и непрерывные мероприятия по борьбе с пожаром продолжаются в сёлах Талыш Агдеринского района и Тапгарагоюнлу Геранбойского района.
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