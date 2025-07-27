https://news.day.az/sport/1770317.html Азербайджан в 1/4 финала Мировой серии по баскетболу Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 успешно выступает на этапе Мировой серии, проходящем в Сумгайыте. Как передает Day.Az, в заключительном матче группового этапа наша команда одержала уверенную победу над сборной Словакии со счетом 21:8. До этого они взяли верх над их соседками - чешскими баскетболистками (20:12).
Азербайджан в 1/4 финала Мировой серии по баскетболу
Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 успешно выступает на этапе Мировой серии, проходящем в Сумгайыте.
Как передает Day.Az, в заключительном матче группового этапа наша команда одержала уверенную победу над сборной Словакии со счетом 21:8. До этого они взяли верх над их соседками - чешскими баскетболистками (20:12).
Таким образом, азербайджанские спортсменки заняли первое место в группе и вышли в четвертьфинал.
Соперником сборной Азербайджана в 1/4 финала станет команда Китая. Встреча состоится 27 июля в 16:00.
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