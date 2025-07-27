https://news.day.az/world/1770318.html Сильное наводнение обрушилось на Китай - ВИДЕО Сильные ливневые потоки обрушились на китайский уезд Фупин в провинции Хэбэй после того, как за один час выпало 125,9 мм осадков. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Наводнение нанесло серьезный ущерб этому району, затронув и крупный город Баодин, являющийся одним из ключевых центров автомобильной промышленности Китая.
Сильное наводнение обрушилось на Китай - ВИДЕО
Сильные ливневые потоки обрушились на китайский уезд Фупин в провинции Хэбэй после того, как за один час выпало 125,9 мм осадков.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Наводнение нанесло серьезный ущерб этому району, затронув и крупный город Баодин, являющийся одним из ключевых центров автомобильной промышленности Китая.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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