Сильное наводнение обрушилось на Китай

Сильные ливневые потоки обрушились на китайский уезд Фупин в провинции Хэбэй после того, как за один час выпало 125,9 мм осадков.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Наводнение нанесло серьезный ущерб этому району, затронув и крупный город Баодин, являющийся одним из ключевых центров автомобильной промышленности Китая.

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