В Словакии потерпел крушение самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение на юго-западе Словакии.

Как передает Day.Az, об этом сообщила словацкая полиция в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в поселке Тврдошовце в округе Нове-Замки. Прибывшие на место происшествия спасательные службы обнаружили тело 81-летнего пилота без признаков жизни.

Специалисты выясняют причины крушения самолета. 