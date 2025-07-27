https://news.day.az/world/1770405.html В Словакии потерпел крушение самолет Легкомоторный самолет потерпел крушение на юго-западе Словакии. Как передает Day.Az, об этом сообщила словацкая полиция в социальной сети Facebook. Инцидент произошел в поселке Тврдошовце в округе Нове-Замки. Прибывшие на место происшествия спасательные службы обнаружили тело 81-летнего пилота без признаков жизни.
В Словакии потерпел крушение самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение на юго-западе Словакии.
Как передает Day.Az, об этом сообщила словацкая полиция в социальной сети Facebook.
Инцидент произошел в поселке Тврдошовце в округе Нове-Замки. Прибывшие на место происшествия спасательные службы обнаружили тело 81-летнего пилота без признаков жизни.
Специалисты выясняют причины крушения самолета.
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