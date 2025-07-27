Какой будет погода на пляжах Абшерона?

28 июля ожидаются следующие погодные условия на пляжах Абшерона.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) - 25-26 °C, на южных пляжах (Тюркан, Ховсан, Сахиль, Шых) - 26-27 °C.