https://news.day.az/society/1770367.html Какой будет погода на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ 28 июля ожидаются следующие погодные условия на пляжах Абшерона. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии. Согласно информации, будет дуть умеренный юго-западный ветер.
Какой будет погода на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ
28 июля ожидаются следующие погодные условия на пляжах Абшерона.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, будет дуть умеренный юго-западный ветер.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) - 25-26 °C, на южных пляжах (Тюркан, Ховсан, Сахиль, Шых) - 26-27 °C.
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