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Какой будет погода на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ

28 июля ожидаются следующие погодные условия на пляжах Абшерона. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии. Согласно информации, будет дуть умеренный юго-западный ветер.