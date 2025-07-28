Дорожная полиция обратилась к водителям мотоциклов, велосипедов и скутеров

В последние годы рост использования микромобильных транспортных средств вызывает новые вызовы в сфере дорожной безопасности. Анализ показывает, что основной причиной аварий с участием таких средств является несоблюдение водителями правил личной безопасности.

Как передает Day.Az, Главное управление дорожной полиции настоятельно напоминает водителям данной категории о необходимости строго соблюдать следующие меры предосторожности:

"Используйте шлем. Он защищает голову при аварии и значительно снижает риск летального исхода или тяжелых травм. Практика показывает, что у водителей с шлемом шансы выжить вдвое выше.

Надевайте наколенники и налокотники. Эти средства предотвращают переломы костей и серьезные мышечные повреждения при падениях и столкновениях.

Носите светоотражающую одежду и аксессуары. Это поможет другим участникам движения своевременно вас заметить в темное время суток и на плохо освещённых дорогах.

Не используйте наушники и отвлекающие устройства. Разговоры по телефону, прослушивание музыки и другие занятия снижают внимание, замедляют реакцию и увеличивают вероятность аварии.

Помните, что соблюдая эти простые, но жизненно важные правила, вы защищаете не только свою жизнь, но и безопасность окружающих".