https://news.day.az/society/1770322.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Сообщается, что магнитуда подземных толчков, зарегистрированных в 05:46 по местному времени, составила 3,2 балла, глубина - 68 километров.
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море зафиксировано землетрясение.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Сообщается, что магнитуда подземных толчков, зарегистрированных в 05:46 по местному времени, составила 3,2 балла, глубина - 68 километров.
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