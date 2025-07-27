https://news.day.az/society/1770322.html

В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Сообщается, что магнитуда подземных толчков, зарегистрированных в 05:46 по местному времени, составила 3,2 балла, глубина - 68 километров.