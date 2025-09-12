https://news.day.az/world/1779970.html Джей Ди Вэнс доставил в штат Аризона гроб с телом Чарли Кирка - ВИДЕО Вице-президент США Джей Ди Вэнс доставил в штат Аризона гроб с телом Чарли Кирка. Как передает Day.Az, на кадрах трансляции гроб выгрузили из самолета вице-президента. В городе Феникс находится штаб-квартира организации, которую возглавлял Кирк. Он жил в штате Аризона.
