Вице-президент США Джей Ди Вэнс доставил в штат Аризона гроб с телом Чарли Кирка.

Как передает Day.Az, на кадрах трансляции гроб выгрузили из самолета вице-президента.

В городе Феникс находится штаб-квартира организации, которую возглавлял Кирк.

Он жил в штате Аризона. Сторонник президента США, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей"