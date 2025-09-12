Ученые предупредили о затяжных геомагнитных бурях

Геомагнитные возмущения от новой корональной дыры на Солнце могут продлиться до шести суток - с субботы, 13 сентября, до вторника, 16 августа.

Как передает Day.Az, об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики СО РАН.

В возмущенную область Земля войдет в ночь с 13 на 14 сентября. После чего "скорость ветра начнет быстро увеличиваться с текущих 400 км/с до около 500-600 км/с 14-15 сентября". Пиковые значения следует ожидать во вторник, 16 сентября.

Однако, как утверждают ученые, подобные корональные дыры среднего размера не могут "пробить" поле Земли выше уровня бурь G2-G3.

Как отмечается в сообщении, сентябрь был богат на магнитные бури. Только за первые 10 дней произошло 3 магнитных бури, то есть по одному событию каждые 3 суток. По словам ученых, это в 10 раз чаще, чем в августе, когда за 31 день месяца была зафиксирована только одна буря.