Останки шехида первой Карабахской войны Векила Гаибова захоронены в Габалинском районе

Останки еще одного пропавшего без вести шехида Первой Карабахской войны - Векила Мойлан оглу Гаибова были захоронены на кладбище в селе Гамарван Габалинского района.

Как сообщает Day.Az, церемония прощания с шехидом прошла в его родном селе, после чего он был похоронен на сельском кладбище.

На похоронах присутствовали члены семьи шехида, ветераны, жители села, а также сотрудники исполнительной власти и правоохранительных органов Габалинского района и представители общественности.

Векил Гаибов пропал без вести 15 июня 1992 года во время боев в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.