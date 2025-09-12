https://news.day.az/society/1780093.html Останки шехида первой Карабахской войны Векила Гаибова захоронены в Габалинском районе Останки еще одного пропавшего без вести шехида Первой Карабахской войны - Векила Мойлан оглу Гаибова были захоронены на кладбище в селе Гамарван Габалинского района. Как сообщает Day.Az, церемония прощания с шехидом прошла в его родном селе, после чего он был похоронен на сельском кладбище.
На похоронах присутствовали члены семьи шехида, ветераны, жители села, а также сотрудники исполнительной власти и правоохранительных органов Габалинского района и представители общественности.
Векил Гаибов пропал без вести 15 июня 1992 года во время боев в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.
