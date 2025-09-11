Трамп посмертно наградит Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп пообещал посмертно наградить убитого политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.

Выступая на церемонии в Пентагоне, посвященной годовщине терактов 11 сентября, Трамп отметил, что церемония награждения состоится в ближайшее время, а точная дата будет объявлена дополнительно.

"Я рад сообщить, что вскоре награжу Чарли Кирка посмертно Президентской медалью Свободы. Дата церемонии будет объявлена", - заявил Трамп.