Трамп посмертно наградит Чарли Кирка
Президент США Дональд Трамп пообещал посмертно наградить убитого политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.
Выступая на церемонии в Пентагоне, посвященной годовщине терактов 11 сентября, Трамп отметил, что церемония награждения состоится в ближайшее время, а точная дата будет объявлена дополнительно.
"Я рад сообщить, что вскоре награжу Чарли Кирка посмертно Президентской медалью Свободы. Дата церемонии будет объявлена", - заявил Трамп.
