Азербайджанцы стали больше поступать в престижнейшие университеты мира

"С каждым годом число студентов из нашей страны, поступающих в престижные вузы, растёт. Выпускники азербайджанских школ учатся в ведущих университетах мира".

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

Министр отметил, что уже существуют лицеи и гимназии, выпускники которых поступают в лучшие вузы мира:

"Во многих странах мира нет традиции, чтобы выпускники одного учебного заведения ежегодно принимались в Массачусетский технологический институт (MIT) с полной стипендией. Но в нашей стране такая практика уже сложилась. Наши выпускники успешно учатся в ведущих университетах мира и в будущем заявят о себе на рынке труда. Среди них немало тех, кто выбрал профессию учителя".