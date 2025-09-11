Европа пообещала США прекратить закупки российского газа

Соединенные Штаты получили от Европы обещание к концу 2026 года полностью прекратить закупки российского газа в любом виде, заявил глава Минэнерго США Кристофер Райт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по его словам, до конца 2025 года можно приобретать газ из РФ по спотовым контрактам. "Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет", - подчеркнул он.

Политик добавил, что США будут поставлять на европейские рынки сжиженный природный газ (СПГ).