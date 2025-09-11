Одна из стран полностью осталась без света

На Кубе произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы, восстановление которой уже началось.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство энергетики и горной промышленности республики в Facebook.

Предварительной причиной отключения называют аварию на теплоэлектростанции CTE Guiteras в городе Матансас. Для обеспечения критически важных объектов созданы временные микросистемы электроснабжения.

Это уже четвертое общенациональное отключение электроэнергии на Кубе за последний год. Энергетический кризис на острове усугубляется устаревшей инфраструктурой, дефицитом топлива и американскими санкциями, действующими с 1960 года.