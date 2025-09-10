https://news.day.az/world/1779615.html Пашинян заявил о бесполезности Минской группы Деятельность Минской группы ОБСЕ служила не решению, а углублению карабахского конфликта. Как передаёт Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его утверждениям, "карабахский вопрос был решён уже давно, однако Ереван об этом не информировали". "На самом деле речь шла о самой Армении.
Пашинян заявил о бесполезности Минской группы
В деятельности Минской группы ОБСЕ не было ничего полезного.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте.
"В деятельности Минской группы не вижу ничего полезного, не было в ней ничего такого. Эта деятельность была направлена на то, чтобы конфликт углублялся, превратился в инструмент, чтобы держать под контролем не только Армению, но и весь регион", - сказал Пашинян.
