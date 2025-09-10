Пашинян заявил о бесполезности Минской группы

В деятельности Минской группы ОБСЕ не было ничего полезного.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте.

"В деятельности Минской группы не вижу ничего полезного, не было в ней ничего такого. Эта деятельность была направлена на то, чтобы конфликт углублялся, превратился в инструмент, чтобы держать под контролем не только Армению, но и весь регион", - сказал Пашинян.