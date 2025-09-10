Кабаны в болотах Аракса уже готовятся к корпоративчику!
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новой сказке роспропаганды.
Day.Az представляет публикацию:
Роспропаганда вместе со своими армянскими друганами придумала новую сказку - теперь они "заметили 50 тысяч пакистанцев", которых якобы отправят на войну с Ираном.
Внимательные читатели помнят, как незабвенный мудозвон Арцрун Ованнисян рассказывал небылицы про "тысячи джихадистов", которые якобы воевали в Карабахе в 2020-м году.
Когда у этого придурка, уже после войны, спросили, мол, ну и где они - Арцрун, не моргнув глазом, заметил, что их всех перебили армяне - а трупы потом съели кабаны, обитающие в болотах Аракса.
По ходу, у кабанов намечается еще один корпоратив.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре