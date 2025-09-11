Капитан сборной Португалии, звездный нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил приз "Лучшему футболисту всех времен" на церемонии вручения наград Примейры.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в официальном заявлении лиги говорится, что 40‑летний Криштиану "определил собой целую эпоху и оставил неизгладимый след в мировом футболе". Сам футболист на церемонии не присутствовал, но организаторы показали видео, на котором звездный форвард стоит с наградой и произносит речь.

Игрок выступил с заявлением после получения приза.

"Хочу поблагодарить Примейру за премию "Лучшему футболисту всех времен". Для меня это большая честь - получить награду для моей страны. В первую очередь благодарен всем партнерам по команде, которые помогали мне на протяжении карьеры, а также тренерам и всем, кто поддерживал меня в стремлении к прогрессу. Большое вам спасибо. Берегите себя", - сказал Роналду, продемонстрировав новую награду.

Роналду 40 лет. Он является мировым рекордсменом по числу забитых мячей в истории футбола, а также вторым игроком по количеству выигранных "Золотых мячей" (5) после Лионеля Месси (8). Кроме того, португалец является рекордсменом по количеству голов в истории футбола - 943 забитых мяча.