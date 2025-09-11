В Баку проходит второй день Международной выставки и конференции по водному хозяйству

В Баку стартовал второй день Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week (Бакинская водная неделя).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, выставка проводится при поддержке Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

В первый день мероприятия основное внимание было уделено таким темам, как "Комплексные решения для очистки воды" и "Гарантированные результаты в водоснабжении и очистке сточных вод посредством комплексного инженерного подхода". А сегодня проходит II Международная конференция по водному хозяйству.

В конференции принимают участие около 40 докладчиков из десяти стран. Программа включает пленарное заседание на тему "Лидерство в управлении водными ресурсами: региональные и глобальные перспективы", а также панельные дискуссии на темы: "Водные стратегии: инфраструктура и цифровизация", "Инновационные подходы к управлению альтернативными источниками воды", "Водная дипломатия: трансграничное сотрудничество", "Устойчивость водных ресурсов: роль науки и инноваций".

Кроме того, в рамках выставки планируется подписание меморандумов о взаимопонимании между государственными структурами и представителями частного сектора.

Напомним, что в этом году в Бакинской водной неделе принимают участие более 60 компаний и делегаций из Германии, США, Австрии, Беларуси, Великобритании, Чехии, Израиля, Швейцарии, Индии, Венгрии, Турции, Сербии, Саудовской Аравии и Сингапура.

Выставка охватывает широкий спектр продукции и услуг: анализ и лабораторные технологии, банковские услуги, трубы и трубопроводное оборудование, облачные технологии, решения по защите от наводнений и берегоукрепительным работам, оборудование для дренажа, гидротехнические сооружения; переработка питьевой воды; водоснабжение и канализация; водоснабжение и водоотведение; строительная и буровая техника и оборудование; технологии измерения, регулирования и контроля в водоснабжении и водном хозяйстве; проектирование и строительство объектов водного хозяйства; информационно-коммуникационные технологии в водном хозяйстве; искусственный интеллект в водном хозяйстве; образование, научные исследования в водном хозяйстве; ирригационные системы; технологии опреснения воды; системы сброса и переработки сточных и дождевых вод.