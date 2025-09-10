В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянские реваншисты нашли нового спасителя нации.

Day.Az представляет публикацию:

Посмотрите, с какой надеждой армянская оппозиция пишет про нового олигарха на армянском ГОРИЗОНТЕ.

Горизонте!

Кто же это? Илон Маск? Джефф Безос? Может быть, на худой конец, вшивенький Билл Гейтс?

Нет, это просто какой-то *рен с горы гражданин Швеции Геворг Налбандян, который имел неосторожность купить крупнейшую табачную фабрику Армении - ООО "Армянский табак".

Интересно, бедняга Налбандян вообще в курсе, что его уже в спасители нации записали?