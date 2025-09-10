В Баку начнут использовать опреснённую морскую воду - Дата
С 2027 года планируется использовать опресненную морскую воду в Баку и на прилегающих территориях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано на открытии II Международной выставки и конференции "Водное хозяйство" Baku Water Week (Бакинская водная неделя).
Так, в этом году будет завершена работа по заключению контрактов с международными компаниями в соответствующей области и подготовке проектной документации.
В 2026 году будет реализован пилотный проект в области производства питьевой воды путем опреснения морской воды.
Таким образом, после завершения вышеуказанных работ с 2027 года опресненная морская вода будет использоваться в питьевом водоснабжении Баку и прилегающих территорий.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре