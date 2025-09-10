В Баку проходит II Международная выставка и конференция "Водное хозяйство"

В Баку проходит церемония открытия II Международной выставки и конференции "Водное хозяйство" Baku Water Week (Бакинская водная неделя).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на выставке, организованной при поддержке Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), будут представлены новейшие технологии, инновационные решения, современный мировой опыт в области водного хозяйства.

Выставка соберет государственные структуры, международные компании, экспертов и профессиональных посетителей.

В экспозиции будут отражены масштабные проекты в сфере водоснабжения Азербайджана. Бакинская водная неделя, имеющая стратегическое значение для страны и региона, станет платформой для открытого диалога и практического сотрудничества, предлагая конкретные выгоды и новые возможности для отечественных и зарубежных участников.

Бакинская водная неделя создаст условия для поиска инновационных подходов к решению актуальных задач, укрепления деловых связей и повышения эффективности управления водными ресурсами.

В этом году в Бакинской водной неделе принимают участие более 60 компаний и делегаций из Германии, США, Австрии, Беларуси, Великобритании, Чехии, Израиля, Швейцарии, Индии, Венгрии, Турции, Сербии, Саудовской Аравии и Сингапура.

Выставка охватывает широкий спектр продукции и услуг: анализ и лабораторные технологии, банковские услуги, трубы и трубопроводное оборудование, облачные технологии, решения по защите от наводнений и берегоукрепительным работам, оборудование для дренажа, гидротехнические сооружения; переработка питьевой воды; водоснабжение и канализация; водоснабжение и водоотведение; строительная и буровая техника и оборудование; технологии измерения, регулирования и контроля в водоснабжении и водном хозяйстве; проектирование и строительство объектов водного хозяйства; информационно-коммуникационные технологии в водном хозяйстве; искусственный интеллект в водном хозяйстве; образование, научные исследования в водном хозяйстве; ирригационные системы; технологии опреснения воды; системы сброса и переработки сточных и дождевых вод.

В первый день выставки запланированы презентации и экспертные дискуссии на темы: "Комплексные решения для очистки воды", "Достижение гарантированных результатов посредством комплексной инженерии объектов водоснабжения и водоотведения", кейс-сессия "Глобальное изменение климата: управление рисками засухи в Азербайджане"; экспертная сессия "Текущее состояние, проблемы и решения Каспийского моря"; презентация "Отходы и устойчивое управление водными ресурсами - на пути к целям COP29".

Бакинская водная неделя продлится до 12 сентября.