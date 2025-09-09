"Лянкяран" пополнил еще один легионер

Баскетбольный клуб "Лянкяран" усилил свой состав еще одним легионером.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба регионального представителя.

Клуб пополнил Нмесо Ннбедума.

Отметим, что "Лянкяран" - его первый европейский клуб и первая профессиональная команда.