"Лянкяран" пополнил еще один легионер
Баскетбольный клуб "Лянкяран" усилил свой состав еще одним легионером.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба регионального представителя.
Клуб пополнил Нмесо Ннбедума.
Отметим, что "Лянкяран" - его первый европейский клуб и первая профессиональная команда.
