"Лянкяран" пополнил еще один легионер

Баскетбольный клуб "Лянкяран" усилил свой состав еще одним легионером. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба регионального представителя. Клуб пополнил Нмесо Ннбедума. Отметим, что "Лянкяран" - его первый европейский клуб и первая профессиональная команда.