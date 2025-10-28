Автор: Лейла Таривердиева

28 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил очередную поездку по регионам страны. В последние годы глава государства уделяет особое внимание развитию регионов и контролирует процессы лично. Поэтому изменения в районах страны носят уже капитальный, а не косметический характер. В городах и селах происходят изменения, которые нельзя не заметить. Районные центры поселкового типа превращаются в города, активизируется инфраструктурное, культурное, промышленное развитие, оживилась деловая жизнь. В ходе поездок глава государства вносит свои коррективы в эти процессы, не давая им ослабить напор.

Основное внимание, конечно, уделяется освобожденным от армянской оккупации районам страны. Во вторник глава государства побывал в Джебраильском районе. Президент вручил ключи от домов возвращающимся на родные земли жителям села Хоровлу, заложил фундамент новой мечети и двух жилых комплексов в городе Джебраил. В тот же день он принял участие в открытии дороги, построенной от 197 километра магистрали Гаджигабул-Бахрамтепе-государственная граница с Республикой Армения. Эта автодорога ведет к солнечной электростанции "Шафаг".

Отметим, что СЭС "Шафаг", которую строит в Джебраиле британская ВР, станет одним из важнейших объектов зеленой энергетики на освобожденных территориях, который поможет решить проблемы вредных выбросов на Сангачальском терминале. Ожидается, что станция будет сдана до середины 2027 года. Новая дорога, ведущая к станции, крайне важна для обеспечения нормальных темпов реализации проекта.

В этот же день глава государства заложил фундамент еще двух солнечных электростанций в Джебраильском районе СЭС "Шамс" и "Уфуг" строятся вблизи села Шахвелли и будут иметь мощность 50 МВт каждая. Эти проекты являются важной составляющей стратегии зеленого перехода, провозглашенной Президентом Азербайджана, а также демонстрируют, что азербайджанский лидер, обещав превратить освобожденные районы в зону чистой энергии, держит свое слово.

Так же глава государства держит свое слово, поэтапно реализуя государственную программу Великого возвращения.

28 октября Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа села Хоровлу Джебраильского района. Село было оккупировано Арменией в 1993 году, а 4 октября 2020 года освобождено от оккупации. Фундамент нового Хоровлу глава государства заложил в мае 2023 года. Сегодня в селе построены 334 частных дома, оснащенные всем необходимым, проложены коммуникации, построены дороги, школа, ясли, парк. Государство очень внимательно отнеслось и к историческому наследию этих мест - были восстановлены старинные кяризы, разрушенные в годы оккупации. Теперь кяризам возвращена их изначальная функция - они будут снабжать село водой. Президент Ильхам Алиев встретился с вернувшимися в село гражданами и лично вручил им ключи от новых домов.

На встрече с жителями села глава государства говорил о нашей исторической Победе, о восстановлении освобожденных территорий после войны. Сегодня весь Карабах и Восточный Зангезур превратились в строительную площадку, сказал он.

"Сейчас в Карабахе и Восточном Зангезуре живут, работают и учатся более 50 тысяч человек. Около 20 тысяч из них - бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся на родину, в родные края. Остальные - граждане, работающие на различных должностях", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Сегодняшняя реальность, сегодняшний день - это торжество справедливости, подчеркнул глава государства. Нужно верить в справедливость и обеспечивать ее: "Наш народ и верит в справедливость, и обеспечивает ее. Мы - хозяева этих земель. Мы изгнали врага с наших земель и сегодня строим прекрасную жизнь".

Джебраил был первым городом, освобожденным Азербайджанской армией в ходе 44-дневной Отечественной войны. 4 октября мы отмечали 5-ю годовщину очищения города от армянских захватчиков. К этому юбилею Джебраил пришел с хорошими новостями. На данный момент в город уже вернулись 659 семей (2866 человек). Джебраил восстает из руин, и сегодня это уже не прежний городок поселкового типа. Сегодня Джебраил приобретает очертания современного города, который после полного восстановления сможет соперничать по красоте со многими другими городами страны. В Джебраиле Президент Ильхам Алиев заложил еще два жилых комплекса. Один из них включит 23, другой - 25 многоэтажных жилых зданий в общей сложности более чем 1300 квартир.

Однако повышенное внимание к освобожденным территориям не означает отсутствия такового к другим регионам страны. В эту свою поездку по регионам Президент Ильхам Алиев побывал в Сабирабадском и Имишлинском районах, где в центре внимания главы государства было развитие предпринимательства.

Как известно, особая роль в плане развития регионов отводится промышленным паркам и промышленным кварталам. Сабирабадский промышленный квартал стал главным пунктом в программе посещения района главой государства. Этот промышленный кластер Сабирабадского района объединяет местные компании, занятые в различных сферах, и год от года расширяет спектр продукции. Так, на площадке Сабирабадского промышленного квартала производятся агрохимические средства, удобрения, семена различных культур, хлопковолокно, устройства для фильтрации воды и так далее. Производство ведется с использованием современного оборудования на основе турецких, китайских и местных технологий. С развитием производств создаются новые рабочие места, что является одной из основных целей Госпрограммы развития регионов.

Распоряжение о создании Сабирабадского промышленного квартала Президент Азербайджана подписал в ноябре 2017 года. Тогда же с участием главы государства был заложен фундамент промквартала в Сабирабаде.

Сабирабадский промквартал стал четвертым промышленным кварталом в стране после Нефтчалинского, Масаллинского и Гаджигабулского.

Поездка Президента Ильхама Алиева по регионам продолжается. Главе государства нужно еще многое увидеть, проинспектировать и лично проконтролировать ход работ. Уже давно доказано - внимание государства ускоряет процессы.