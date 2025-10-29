Хроника Победы: Азербайджан продолжает мстить за Барду

29 октября около 09:25 армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Геранбойского и Тертерского районов. Подразделения армянских вооруженных сил обстреляли с различных направлений позиции наших подразделений и населенные пункты. В результате ответных мер Азербайджанской армии были ликвидированы заместитель командующего 1-го полка общевойсковой армии полковник Артур Саркисян и начальник связи 18-й мотострелковой дивизии майор Арам Газарян. Кроме того, без вести пропали офицер артиллерийского управления 1-й общевойсковой армии полковник-лейтенант Б.Асерян, командир 2-го мотострелкового полка Хунан Айрумян и заместитель командира 3-го батальона 5-го горнострелкового полка Роман Тунян.

Минобороны Азербайджана распространило видеокадры боеприпасов, бронированной и автомобильной техники, оставленных противником на поле боя при бегстве.

29 октября представители дипкорпуса - послы, военные атташе и руководители представитель международных организаций в нашей стране посетили Барду и Тертер в сопровождении помощника Президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, помощника Первого вице-президента Эльчина Амирбекова, генерального прокурора Кямрана Алиева. В период пребывания дипломатов на данных территориях, они были подвергнуты обстрелу со стороны ВС Армении.

Военно-политическое руководство Армении настолько обнаглело, что по Тертеру стреляли даже тогда, когда там находились представители дипломатического корпуса. Об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на брифинге в Барде. Он заявил, что эти зверства армян - составная часть начатых ими в Ходжалы и продолжающихся по сей день военных преступлений против человечности. Они не чувствуют какой-либо ответственности. Как мы видим, их цель - гражданское население.

В ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении, Азербайджанская армия, начав 27 сентября успешную контрнаступательную атаку, до сих пор уничтожила и захватила в качестве трофеев значительное количество вражеской военной техники и боеприпасов. Общие потери врага оцениваются в 2,7 миллиарда долларов.

29 октября около 13:18 и 13:20 два штурмовика Су-25 вооруженных сил Армении, предпринявшие попытку нанести авиаудары по позициям Азербайджанской армии в Губадлинском направлении фронта, были сбиты подразделениями противовоздушной обороны Азербайджана.

Азербайджанская армия отомстила армянской армии за Барду. Минобороны показало, как это было.

Подразделения Азербайджанской армии уничтожают вражеские подразделения, подвергшие обстрелу нашу гражданскую инфраструктуру и мирное население.

29 октября при участии Министерства обороны Азербайджанской Республики Государственная комиссия при посредничестве ОБСЕ и МККК в одностороннем порядке в направлении села Алибейли Товузского района Азербайджана передала армянской стороне тела 30 армянских военнослужащих.

Amnesty International подтвердила применение Арменией против мирных жителей Барды запрещенных кассетных снарядов. Антикризисные эксперты Amnesty International подтвердили, что остатки ракеты, выпущенной армянскими войсками по городу, были боеприпасами 9М55 Смерч 9Н235 российского производства.

"Использование кассетных боеприпасов против гражданских районов является безжалостностью и безответственностью. Это приводит к большому количеству жертв, раненых", - отметили в Amnesty International.

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел Гияслы и Сарыятаг Губадлинского района.