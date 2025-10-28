Азербайджанские художники приняли участие в XV Флорентийской биеннале

Во Флоренции состоялась XV Florence Biennale. В этом году тема биеннале звучит как "Возвышенная сущность света и тьмы: концепции дуализма и единства в современном искусстве и дизайне". Это грандиозное международное событие проходило в выставочном центре Fortezza da Basso, где были представлены произведения художников, скульпторов, фотографов и дизайнеров со всего мира.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend участница экспозиции Севар Мамедова.

Более 550 художников и дизайнеров из около 85 стран участвовали в биеннале с более чем 1 500 экспонатами, в том числе из Азербайджана. Нашу страну, помимо Севар Мамедовой, представили Орхан Мамедов и Диана Рахманова. Их стенды вызвали особый интерес у публики и получили высокую оценку зрителей и специалистов.

Дуализм является лейтмотивом произведений искусства и проектов, представленных на выставке. Художникам и дизайнерам со всего мира было предложено интерпретировать этот символический и визуальный контраст через свое собственное восприятие и язык.

Ярким событием биеннале стало вручение премии "Лоренцо Великолепный", которую получил известный режиссер Тим Бёртон за достижения в мире искусства. Эта премия названа в честь Лоренцо ди Пьеро де Медичи "Великолепного", выдающегося покровителя искусств и наук эпохи Возрождения.