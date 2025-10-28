https://news.day.az/world/1791482.html Армия США уничтожила четыре катера с наркотиками Армия Соединенных Штатов уничтожила четыре катера, которые якобы занимались перевозкой наркотиков в Тихом океане. Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр войны США Пит Хегсет.
"Эти наркотеррористы [уничтожили] больше американцев, чем "Аль-Каида", и с ними будут обращаться так же", - подчеркнул глава Пентагона.
По его словам, в результате ударов США было ликвидировано 14 боевиков. Один выжил, его задержали мексиканские силовики.
