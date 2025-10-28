Лучшие направления для путешествий в 2026 году

Авторитетный путеводитель Lonely Planet опубликовал книгу Best in Travel 2026, в которой представлен список из 25 замечательных мест, которые стоит посетить в предстоящем году. К книге прилагается набор уникальных маршрутов, составленных с помощью нового сервиса планирования путешествий Lonely Planet Journeys, передает Day.Az.

В топ списка вошел район Либердаде в Сан-Паулу. Бразилия имеет самую большую японскую общину за пределами Японии. Либердаде действительно полон сюрпризов. Уличное искусство, вдохновленное аниме, восточный сад. Также отмечается, что здесь готовится один из лучших раменов за пределами Токио.

Следующей популярной дестинацией является Мехико (Мексика). История, еда, культура, искусство. Все это можно было осмотреть пешком. Районы Койоакан, Ла-Рома и Ла-Кондеса, усыпанные бугенвиллией, в этом году получили высокую оценку от Lonely Planet.

В списке направлений представлен Национальный парк Теодора Рузвельта в Северной Дакоте и штат Мэн (США). Красота штата Мэн действительно неповторима, а четыре национальных парка, находящиеся там, просто потрясающие.

Типперэри - город в Ирландии является по-настоящему скрытой жемчужиной. Это самое большое внутреннее графство Ирландии и многие люди просто проезжают через него по пути к Дикому Атлантическому пути (прибрежному маршруту). Типперэри действительно имеет один из самых красивых и недооцененных автомобильных маршрутов.

В Азии остров Пхукет наиболее известен своей романтической атмосферой, но сейчас все больше людей открывают для себя его как место для работы и путешествий. Пляжи, джунгли и прохладный прибрежный образ жизни этого тайского курорта как раз подходят для этого.

В список также вошли Ботсвана, Перу, Южная Корея, Австралия, Испания, Италия, Тунис, Карибский бассейн, Соломоновы острова, Гватемала, Шри-Ланка, Таджикистан и Узбекистан.