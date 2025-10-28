В России стартует сериал о белой эмиграции, снятый в Баку

С 30 октября на российских платформах стартует исторический сериал "Константинополь", повествующий о тяжелой судьбе русских офицеров в эмиграции, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Съемки в Баку прошли в прошлом году, когда улочки старинной части города - Ичеришехер преобразились в Константинополь 20-х годов XX века. В двадцатые годы огромные массы людей, в том числе и офицеров белой гвардии, устремились из революционной России, чтобы через Крым перебраться в Османскую империю, в Константинополь (название было официально изменено на Стамбул после провозглашения Турецкой Республики в 1923 году). Там они пытались начать жизнь заново.

По сюжету, после поражения в Гражданской войне белые бегут из страны, спасая свои жизни. Среди беженцев и главный герой - Сергей Нератов (Александр Устюгов) - сломленный полковник, потерявший на войне не только армию, но и жену с детьми. Это происходит осенью 1920 года. Вместе с товарищами по несчастью пытается выжить в Константинополе, где эмигрантов считают изгоями. В не менее тяжелой ситуации оказываются вдова русского барона Екатерина Дикова, вынужденная стать девушкой легкого поведения, чтобы прокормить сына. Оторванные от родины, лишенные средств к существованию, русские белогвардейские офицеры в эмиграции вынуждены вступить в смертельную схватку за свое будущее. В детективной драме также снимаются известные российские актеры Кирилл Кяро, Оксана Акиньшина, Сергей Марин, Вячеслав Чепурченко, а также азербайджанские актеры и каскадеры.

Сериал создан телеканалом НТВ, компанией "ВайТ Медиа" и онлайн-кинотеатром Иви при поддержке Института развития интернета. Режиссер-постановщик - Сергей Чекалов, генеральный продюсер - Тимур Вайнштейн. Съемки были также проведены в Москве, Санкт-Петербурге и Выборге и других городах.