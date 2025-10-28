"Вугар Гашимов" играет своими силами и показывает достойный результат"

В греческом Родосе завершился Кубок европейских клубов по шахматам, в котором азербайджанский клуб "Вугар Гашимов" занял восьмое место, хотя до последнего тура претендовал на медали.

Лидером команды был опытный гроссмейстер Рауф Мамедов, который в последние недели сыграл подряд в трех крупных турнирах - Grand Swiss в Самарканде (Узбекистан), командном чемпионате Европы в Батуми (Грузия) и еврокубке на Родосе (Греция).

В интервью İdman.Biz Рауф Мамедов признался, что на его игру, особенно в заключительном туре, повлияла усталость. Тем не менее он уже готовится к Кубку мира в Индии, передает Day.Az.

- Какие впечатления от турнира, особенно учитывая, что до последнего тура вы претендовали на медали?

- Да, если бы обыграли сильный чешский клуб "Новый Бор", заняли бы второе или третье место. Но в последнем туре со мной случился коллапс. Я перепутал ходы и сделал не то, что готовил. За 20 минут до партии определился с идеей, но во время игры все пошло наперекосяк. Возможно, сказалась усталость - три турнира подряд это тяжело.

Но ребята молодцы, боролись до конца. Понятно, что нам непросто сражаться за медали шахматного еврокубка. Мы играем, можно сказать, своими силами, на общественных началах. Думаю, мы еще поборемся за медали, может быть, уже в следующем году. В целом считаю, что выступили достойно.

- В последнее время у вас действительно плотный график. К примеру, недавно вы завоевали "серебро" в составе сборной Азербайджана на командном чемпионате Европы в Батуми...

- На континентальном первенстве играл нормально, только в первом туре против Давида Навары попался на домашнюю заготовку. В последнем туре, по сути, произошло то же самое. Но на Европе удалось выиграть в самый важный момент - в матче с Украиной над Андреем Волокитиным, что подняло настроение (улыбается).

Серебряная медаль чемпионата Европы для нас - это достижение, ведь последние восемь лет мы не брали наград в командных соревнованиях. Все писали об этом успехе. Есть, конечно, и те, кто любит писать, когда мы проваливаемся (улыбается). Но в целом результат хороший.

- Впереди Кубок мира в Индии, который стартует 30 октября.

- Да. Благодаря рейтингу начну со второго круга, но билеты взял на пять дней раньше. Не жалею - будет время отдохнуть и выспаться. Сейчас это для меня особенно важно.

- Известно, что Индия специфическая страна, особенно в плане питания. Будете осторожны с едой?

- Я уже играл там - в Ченнае и еще в 2009 году. Так как я любитель острой пищи, проблем с индийской кухней у меня нет (улыбается). Слышал, что и с безопасностью там все в порядке, так что не переживаю.

- Кто, по вашему мнению, станет соперником во втором круге?

- Скорее всего, немецкий гроссмейстер Свана Расмус с рейтингом около 2620. Конечно, ему еще нужно пройти первого соперника, но он явный фаворит. А дальше, если все пойдет хорошо, будем двигаться шаг за шагом и изучать каждого соперника. Главное - хорошо отдохнуть, ведь усталость сказалась на моей концентрации в последнем туре еврокубка.

- Есть ли конкретная цель на Кубке мира?

- Да, цель есть. Бакинский Кубок мира показал, что нет ничего невозможного (Ниджат Абасов занял четвертое место на Кубке мира 2023 года в Баку). Если сложатся удача и остальные факторы, все может получиться.