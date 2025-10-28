"Ветер культуры" в Карабахе – в Барде прошел мастер-класс народной артистки Захры Гулиевой - ФОТО
В Карабахском регионе продолжается проект "Ветер культуры", организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (МЕМİМ) министерства культуры Азербайджана.
В рамках проекта, реализуемого при поддержке Карабахского регионального управления культуры, 27 октября в Бардинской городской детской школе искусств № 1 состоялся мастер-класс с участием народной артистки, профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, известной скрипачки Захры Гулиевой.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе МЕМİМ.
Выступивший в начале мероприятия сотрудник сектора по работе с учреждениями культуры Карабахского регионального управления культуры Фарид Гаджиев выразил благодарность за организацию мастер-класса, подчеркнув, что подобные проекты способствуют развитию талантливых детей и молодёжи по соответствующей специальности.
Заведующая отделом MEMİM, заслуженный деятель культуры Лала Керимова в своём выступлении отметила, что цель мастер-класса - развитие музыкального вкуса учащихся и привитие им профессиональных навыков.
Затем выступили ученики Детской школы искусств №1 и Детской музыкальной школы №2 города Барда.
Народная артистка Захра Гулиева обратила внимание участников мастер-класса на интересные моменты, связанные с техникой игры на скрипке и дала свои рекомендации. Профессор подробно ответила на вопросы преподавателей и учащихся.
В завершение Захра Гулиева передала в дар школе искусств свои книги.
