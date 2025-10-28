https://news.day.az/officialchronicle/1791478.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня весь Карабах и Восточный Зангезур представляют собой строительную площадку Сегодня весь Карабах и Восточный Зангезур представляют собой строительную площадку. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями села Хоровлу Джебраильского района. "В Карабахе и Восточном Зангезуре живут, работают и учатся уже более 50 тысяч человек.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня весь Карабах и Восточный Зангезур представляют собой строительную площадку
Сегодня весь Карабах и Восточный Зангезур представляют собой строительную площадку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями села Хоровлу Джебраильского района.
"В Карабахе и Восточном Зангезуре живут, работают и учатся уже более 50 тысяч человек. Около 20 тысяч из них - бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в родные края, на родную землю. А остальные - граждане, задействованные в различных работах", - отметил глава государства.
