Президент Ильхам Алиев: День Победы – самая яркая страница нашей истории
Президент Ильхам Алиев: День Победы – самая яркая страница нашей истории
Ровно пять лет назад эта территория (село Хоровлу) была освобождена от оккупации, и эта славная история всегда будет жить в наших сердцах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями села Хоровлу Джебраильского района.
Отметив, что через несколько дней мы будем отмечать пятую годовщину нашей исторической Победы, глава государства подчеркнул: "8 Ноября - День Победы - самая яркая страница нашей истории. Наша историческая Победа пять лет назад вызвала огромный резонанс во всем мире".
