Армения делает ответный шаг: Южный Кавказа ждут большие перемены?

Автор: Акпер Гасанов

На вчерашняшнем заседании парламента Армении премьер-министр этой страны Никол Пашинян сделал заявление, которое достойно отдельного анализа "С сегодняшнего дня мы готовы обеспечить транзит грузовиков из Турции в Азербайджан и из Азербайджана в Турцию по маршруту Маргара-Ехегнадзор-Сисиан-Горис", заявил он. И эта фраза, произнесенная в ходе обсуждения проекта госбюджета РА на 2026 год, выглядит как сигнал готовности Армении к частичному разблокированию коммуникаций.

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян пошел еще дальше, заявив, что необходимо разблокировать и дорогу Ерасх-Садарак, которая является естественным продолжением транспортной артерии, связывающей Нахчыван с основной территорией Азербайджана. "Это должно быть органическим продолжением или началом разблокирования инфраструктур в регионе", отметил Мирзоян, добавив, что эти договорённости взаимовыгодны и "выиграли обе стороны".

Звучит дипломатично и миролюбиво. Однако за этими заявлениями скрываются куда более сложные политические и геостратегические реалии. Если отрешиться от эмоций и рассматривать ситуацию в чисто прагматическом ключе, то открытие транзитного маршрута Маргара-Горис и, тем более, линии Ерасх-Садарак, действительно способно изменить транспортную карту Южного Кавказа.

Армения, оказавшаяся в самоизоляции по причине длившейся более четверти века оккупации 20% территорий Азербайджана, получает шанс частично вернуться в региональные транспортные схемы, а Азербайджан обретает возможность ускорить реализацию проекта, который Баку изначально обозначил как Зангезурский коридор. Разница лишь в терминах.

Никол Пашинян и иные представители руководства Армении избегает слова "коридор", предпочитая говорить о "маршрутах", "разблокировании" и "взаимосвязанных коммуникациях". Баку же исходит из того, что без полноценного и гарантированного сухопутного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчываном говорить о реальной интеграции региона невозможно.

По сути, речь идет о двух уровнях договоренностей. О техническом - открытии транспортных и логистических линий. И о политическом - обеспечении долгосрочных гарантий их бесперебойной работы. И тут стоит констатировать, что для Азербайджана разблокирование маршрута через юг Армении открывает сразу несколько стратегических преимуществ.

Таким образом, Нахчыван перестает быть анклавом, а значит, укрепляется территориальная целостность страны. Плюс, Турция получает прямое сухопутное сообщение с Азербайджаном и далее с Каспийским регионом. Это имеет не только экономическое, но и политическое значение. Регион превращается в транзитный узел между Востоком и Западом - от Китая до Средиземноморья. С другой стороны, Армения, открывая эти дороги, тоже может рассчитывать на определенные выгоды - экономические и политические.

Но тут нужно признать и иное. Заявления Пашиняна и Мирзояна звучат как шаг к конструктивности, но в Армении есть силы, выступающие против такого, выгодного всему региону, развития событий. Политические оппоненты действующей армянской власти, а это дашнаки и "карабахский клан", обвиняют ее в "капитуляци" и "предательстве национальных интересов". Их поддерживают представители армянской диаспоры во Франции и США.

Именно поэтому ключевая проблема сегодня - не в логистике, а в политической воле. Можно построить любую дорогу, но если завтра в Армении под давлением радикалов начнутся очередные протесты или в парламенте поднимут вопрос о "пересмотре соглашений", весь процесс вновь окажется под угрозой. Но кому они могут, рассуждая теоретически, навредить? Только самой Армении.

Азербайджан, реализуя проекты транспортных коридоров - от Среднего пути (Middle Corridor) до TRACECA- уже закрепил за собой роль регионального центра логистики. Армения же рискует вновь остаться в стороне, если не превратит слова о "разблокировании коммуникаций" в реальные дела. Но, хочется быть оптимистом. Поэтому укажу на то, что если армянские заявления действительно воплотятся в жизнь, то весь наш регион впервые за три десятилетия получит новую архитектуру сотрудничества, основанную не на конфронтации, а на взаимной выгоде.