Небо над Пакистаном озарила «огненная радуга» - ВИДЕО
Это редкое явление, известное как облачная иризация, возникает, когда солнечный свет преломляется через мельчайшие капельки воды или кристаллы льда в облаках.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В таких случаях появляются и другие версии - на этот раз о том, что пакистанская армия провела испытание баллистической, возможно даже, гиперзвуковой ракеты из провинции Белуджистан.
