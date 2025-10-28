Небо над Пакистаном озарила «огненная радуга»

Это редкое явление, известное как облачная иризация, возникает, когда солнечный свет преломляется через мельчайшие капельки воды или кристаллы льда в облаках.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В таких случаях появляются и другие версии - на этот раз о том, что пакистанская армия провела испытание баллистической, возможно даже, гиперзвуковой ракеты из провинции Белуджистан.