Битва за безопасность в Арктике формирует мировую геополитику

Day.Az представляет вниманию читателей аналитический материал исполнительного директора европейского издания CE Report Айтен Алиевой, посвященный Арктике и ее геополитическому значению.

Почему Арктика имеет значение

Арктика - это самая северная область Земли, окружающая Северный полюс и лежащая к северу от Полярного круга. В неё входят Северный Ледовитый океан и северные территории России, США (Аляска), Канады, Дании (Гренландия), Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. Быстрое потепление разрушает морские льды и открывает более короткие транспортные маршруты между Азией и Европой, такие как Северный морской путь России и Северо-Западный проход Канады, что меняет глобальную торговлю. Стратегическая значимость региона обусловлена его природными ресурсами: здесь может находиться около 13% мировых неразведанных запасов нефти, 30% природного газа и значительные объёмы критически важных полезных ископаемых. Это делает Арктику важнейшим энергетическим и сырьевым узлом для таких стран, как Россия, США и Норвегия.

Безопасность региона становится всё более актуальной: Россия наращивает сеть северных военных баз и ледокольный флот, тогда как союзники по НАТО усиливают своё присутствие, чтобы защитить системы раннего предупреждения о ракетных угрозах, маршруты подводных лодок и спутниковые коммуникации. Несмотря на то, что Китай не является арктическим государством, он называет себя "почти-арктической державой" и продвигает инициативу "Полярный шелковый путь" (Polar Silk Road, PSR) через судоходство, научные исследования и инвестиции.

Трансатлантические партнёры делают акцент на свободе навигации, защите окружающей среды и поддержании мирового порядка на основе правил. Арктика превратилась из зоны научного сотрудничества и экологических исследований в пространство стратегической конкуренции, климатической тревоги и соперничества великих держав.

Геополитические изменения - хронология (2015-2025)

С 2015 по 2017 годы Арктика постепенно перешла от пространства сотрудничества, управляемого Арктическим советом, к арене конкуренции, когда Россия начала восстанавливать и модернизировать советские базы на Кольском полуострове и Земле Франца-Иосифа, а Китай стал позиционировать себя как "почти-арктическое государство". К 2017 году Москва и Пекин начали координировать действия по судоходству по Северному морскому пути (СМП).

В 2018 году Китай официально запустил "Полярный шелковый путь", опубликовав Белую книгу по арктической политике, где предложил инфраструктурные, портовые и исследовательские партнёрства, вызвавшие обеспокоенность Запада из-за возможного двойного назначения проектов.

В 2019-2020 годах стало очевидно, что Арктика нагревается более чем в три раза быстрее среднего мирового уровня. Это совпало с удлинением навигационных сезонов по СМП и Северо-Западному проходу, а также ростом военной активности. НАТО и Россия расширили свои учения в высоких широтах; США восстановили Второй флот; Россия усилила ПВО и радиолокационные сети Северного флота, а политическое доверие снизилось.

К 2021 году конкуренция стала явной. ЕС обновил арктическую политику, подчеркнув стремление к "мирной, правовой и низкоуглеродной Арктике", тогда как российская стратегия сделала акцент на СМП, ресурсах и безопасности. В то же время судоходные компании начали тестировать маршруты Азия-Европа, способные сократить транзитное время до 40%.

Вторжение России в Украину в 2022 году заморозило сотрудничество Арктического совета с Москвой, милитаризировало региональную политику, ускорило интеграцию арктической безопасности НАТО, активизировало одностороннее развитие России и побудило США принять Национальную стратегию для Арктического региона.

В 2023 году Финляндия вступила в НАТО (4 апреля), образовав непрерывный северный оборонительный коридор. На фоне санкций и переориентации потоков Россия и Китай усилили координацию, а объёмы перевозок по СМП достигли рекордных показателей. В 2024 году вступление Швеции в НАТО сделало Россию единственным не входящим в альянс арктическим государством. Учения Nordic Response 2024 собрали более 20 000 военнослужащих, а США представили Арктическую стратегию Министерства обороны. Китай тем временем расширил научно-логистическую деятельность в северной России в рамках PSR.

К 2025 году регион стал зоной пересечения климата, энергетики и безопасности: Россия продвигает развитие СМП и проекта Arctic LNG-2 несмотря на санкции, Китай балансирует между партнёрством с Москвой и нейтральностью по отношению к Западу, НАТО укрепляет инфраструктуру и командные центры в северных странах, а ЕС продвигает "зелёный переход" через партнёрство с Гренландией по критическим минералам.

Стратегия Китая "Полярный шелковый путь" (PSR)

"Полярный шелковый путь" является частью более широкой инициативы "Один пояс, один путь" (BRI), связывающей Восточную Азию с Европой и Северной Америкой через Арктику. Эта программа открывает новые торговые маршруты, обеспечивает доступ к ресурсам и укрепляет глобальное влияние Китая.

За последние годы арктическая политика Китая эволюционировала в комплексный подход, включающий четыре основных направления: научно-академическое присутствие, экономические инвестиции, политико-дипломатическое взаимодействие и в растущей степени - военные и двойного назначения аспекты.

С научной точки зрения Китай развивает исследовательские станции (например, "Желтая река" в Шпицбергене), чтобы укрепить легитимность и внести вклад в полярные климатические и геофизические исследования. В экономике Китай участвует в экспериментальных судоходных маршрутах, портах, кабельных и логистических проектах, а также формирует связи в сфере добычи газа и полезных ископаемых. Кроме того, Китай активно сотрудничает с Россией в Арктике.

С точки зрения США и их союзников, активность Китая вызывает растущие опасения: Вашингтон рассматривает PSR как геополитический инструмент для получения доступа к ресурсам, расширения влияния и потенциальных военных выгод.

Действия Китая отражают сочетание амбиций и прагматизма. Формально Пекин подчеркивает "стабильное и мирное сотрудничество" в полярных районах, но на практике уже участвовал в совместных патрулях с российской береговой охраной (октябрь 2024) и получил партии российского сжиженного газа Arctic LNG (сентябрь 2025). Это подтверждает реализацию ресурсных и транспортных связей, несмотря на внешние ограничения.

Китай постепенно смещает фокус с мечты о судоходном коридоре к более широкому присутствию и стратегии "создания опций". Инвестируя в науку, логистику, инфраструктуру и ресурсы, Пекин стремится закрепиться в регионе, преодолевая стратегические вызовы. Цель стать "великой полярной державой" к 2030 году остаётся, но акцент переносится на долгосрочную перспективу.

Стратегия России в Арктике

Для России Арктика - не отдалённая периферия, а ключевой элемент национальной идентичности, экономики и безопасности. Регион даёт около 10% ВВП страны, обеспечивает 20% экспорта и содержит большинство неразведанных углеводородных запасов. С таянием льдов Москва видит новые возможности - освоение ресурсов, открытие маршрутов и укрепление влияния.

Российское видение Арктики отражено в стратегических документах, определяющих четыре основных направления:

Экономическое развитие через добычу ресурсов,

Расширение Северного морского пути как глобального транспортного коридора,

Усиление национальной безопасности и суверенитета,

Улучшение условий жизни на Севере.

Арктика играет ключевую роль в российской экономике: её называют "ресурсной базой XXI века". Энергопроекты - Yamal LNG, Arctic LNG-2 и другие - являются локомотивами экономики. Россия стремится увеличить грузооборот по СМП с 31 млн тонн (2019) до 130 млн тонн к 2035 году.

Хотя международный транзит ограничен, СМП важен для внутренних перевозок и экспорта в Азию. Москва развивает порты, трубопроводы, логистические узлы и модернизирует арктические города, а также строит новые атомные ледоколы, спутниковые и метеорологические системы для круглогодичной навигации.

Россия позиционирует СМП как альтернативу Суэцкому каналу - маршрут, соединяющий Европу и Азию под российским контролем. Государственная корпорация "Росатом" выступает оператором пути, интегрируя его в энергетическую и логистическую стратегию страны.

Безопасность и суверенитет - краеугольные камни арктической политики России. За последнее десятилетие страна провела масштабное военное наращивание - восстановила базы на Земле Франца-Иосифа, Новосибирских островах и Кольском полуострове, создала новые системы ПВО и береговых ракет. Северный флот получил статус объединённого стратегического командования - символ приоритета Арктики в обороне.

Кремль также уделяет внимание социально-инфраструктурному развитию северных территорий - жильё, транспорт, медицина и занятость - для стабилизации населения. Однако климатические и экологические риски остаются серьёзным фактором.

После вторжения в Украину стратегия России в Арктике изменилась: западные санкции прервали международное сотрудничество и совместные проекты, ограничили деятельность Арктического совета. В 2023 году Москва обновила стратегию, убрав упоминания о многосторонних механизмах и сделав акцент на национальных интересах и двусторонних партнёрствах. Основные приоритеты - суверенитет, самодостаточность и сотрудничество с недружественными Западу странами. В 2025 году Россия объявила Арктику открытой для инвесторов из "дружественных государств", что отражает экономическую необходимость и геополитическое переориентирование.

Трансатлантическая стратегия в Арктике

Трансатлантическая стратегия для Арктического региона отражает общее понимание США, Великобритании и ЕС того, что Арктика превратилась в ключевую арену глобальной безопасности, экономики и экологии. Когда-то считавшаяся отдалённой, сегодня Арктика - стратегическая зона, где пересекаются климат, торговля, энергетика и оборона.

Для США Арктика стала приоритетом. Вашингтон рассматривает её как жизненно важную для противоракетной обороны, спутниковых систем, морской осведомлённости и национальной безопасности, а также как поле для сдерживания России и Китая. Стратегия США включает усиление сенсорных сетей, спутниковой связи, подготовку к холодному климату, расширение сотрудничества через НАТО, а также интеграцию климатических, экономических и оборонных интересов.

Во времена администрации Трампа подход США стал более активным и ресурсно-ориентированным. Делался упор на разведку и добычу нефти и газа в арктической Аляске (включая заповедник ANWR и Национальный нефтяной резерв), дерегуляцию бурения и возрождение офшорных проектов. Трамп подчеркивал стратегическую важность Гренландии и расширял арктическую инфраструктуру, включая строительство первого за 25 лет американского ледокола. Несмотря на скептицизм в отношении климатической повестки, он признавал, что таяние льдов открывает новые маршруты и ресурсы, превращая Арктику в арену соперничества держав.

Для ЕС Арктика - это прежде всего вопросы устойчивости, стратегических ресурсов и управления. Арктическая политика ЕС 2021 года основана на принципах мира, права и экологической ответственности. Брюссель фокусируется на борьбе с изменением климата, защите экосистем и развитии устойчивой экономики. Среди приоритетов - обеспечение доступа к критически важным сырьевым материалам для "зелёного перехода", включение Арктики в промышленные цепочки поставок и поддержка исследований и инфраструктуры.

В вопросах безопасности ЕС опирается на НАТО и двусторонние связи с северными странами. ЕС поддерживает международное право, включая Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS), и роль Арктического совета как платформы управления регионом.

Общие элементы трансатлантического подхода - признание центральной роли Арктики в мировой политике, акцент на альянсах, технологии наблюдения и баланс между экономическим использованием и защитой природы. Все три актора поддерживают "правилами основанный порядок", свободу навигации и противодействие монополизации маршрутов Россией.

Тем не менее различия сохраняются: США акцентируют оборону, ЕС - климат, а Великобритания ограничена ресурсами.

Китай, Россия и трансатлантические партнёры имеют разные, но взаимосвязанные стратегии в Арктике. Китай рассматривает регион как продолжение инициативы "Пояс и путь" и продвигает "Полярный шелковый путь" через науку, инфраструктуру и ресурсы. Россия видит в Арктике ключ своей энергетической, транспортной и военной стратегии до 2035 года. Трансатлантический альянс стремится к порядку, основанному на международных правилах, делая акцент на безопасности, устойчивости и управлении.

Будущее Арктики до 2030 года будет зависеть от климатических условий, санкций, страховых и правовых механизмов, а также экономической жизнеспособности арктических маршрутов. От этого баланса зависит, станет ли Арктика зоной сотрудничества - или линией фронта нового противостояния великих держав.