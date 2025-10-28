В Баку увековечили память героев трагедии самолета AZAL

Память героев, погибших в авиакатастрофе самолета AZAL, увековечена.

Как сообщает Day.Az, на II Аллее почетного захоронения в Баку были установлены мемориальные бюсты в честь Национальных героев Азербайджана - Игоря Ивановича Кшнякина, Александра Георгиевича Калянинова и Хокумы Джалил гызы Алиевой, погибших при крушении самолета AZAL.

Напомним, что принадлежащий авиакомпании AZAL пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау (Казахстан). Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили.

Среди погибших были оба пилота и один член экипажа, ещё двое членов экипажа выжили.

Президент Ильхам Алиев подписал указ об объявлении 26 декабря Днем траура в Азербайджане, а всем трём погибшим членам экипажа было присвоено звание Национального героя Азербайджана.