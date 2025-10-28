В Нидерландах пройдут досрочные парламентские выборы

В Нидерландах 29 октября пройдут досрочные парламентские выборы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает местная газета Trouw.

Избиратели проголосуют за кандидатов в депутаты в нижнюю палату парламента. Всего в среду граждане должны избрать 150 депутатов, чей мандат истечет через четыре года.

Предполагается, что ни одна из партий не получит большинства в законодательном органе, но больше всего голосов наберет крайне правая Партия свободы. Ожидается, что она получит 34 места.

В июне 2025 года Партия свободы вышла из правящей коалиции, поскольку ее партнеры не поддержали план по ужесточению миграционной политики и не внесла изменений в соглашение.

В результате коалиция распалась, а правительство ушло в отставку, после чего встал вопрос о досрочных выборах.