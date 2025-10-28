Возрождающийся из пепла Джебраил: символ великой Победы Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Джебраил - один из символов мужества, стойкости и возрождения нашего государства. Этот древний азербайджанский город, расположенный на юге Карабаха, у подножия Зангезурского хребта, всегда занимал особое место в историко-культурном ландшафте страны. До оккупации Джебраильский район был одним из динамично развивающихся регионов Азербайджана: здесь проживало свыше 60 тысяч человек, действовали десятки школ и больниц, предприятия пищевой и лёгкой промышленности, а плодородные земли вдоль Аракса давали богатые урожаи винограда, пшеницы и хлопка.

Город Джебраил славился своими садами и винодельческими хозяйствами, ремесленными мастерскими и культурной жизнью, а его историко-архитектурные памятники, а это были мечети, караван-сараи, старинные гробницы, составляли важную часть духовного наследия азербайджанского народа. Эта мирная жизнь оборвалась в августе 1993 года, когда Джебраил был оккупирован армянскими вооруженными формированиями.

В течение почти тридцати лет район подвергался полному разрушению и разграблению. На его территории не осталось ни одного целого населенного пункта - город был стёрт с лица земли. Все жилые дома, школы, мечети, административные здания были уничтожены или превращены в руины. До оккупации в Джебраильском районе насчитывалось пять мечетей, более сорока мест поклонения и более двадцати историко-архитектурных памятников - все они были разрушены.

Как и в других оккупированных районах, здесь имело место целенаправленное уничтожение следов азербайджанской культуры, истории и религии. Священные места осквернялись, кладбища выкапывались, а на местах древних азербайджанских поселений строились военные укрепления. От города, который когда-то был центром сельскохозяйственного и культурного развития южного Карабаха, остались лишь каменные обломки и следы варварства.

Освобождение Джебраила стало одной из ключевых страниц 44-дневной Отечественной войны. 4 октября 2020 года Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев обратился к народу с историческим заявлением: "Азербайджанская армия освободила город Джабраил и девять сел Джебраильского района". Это известие вызвало волну ликования не только в Азербайджане, но и среди миллионов азербайджанцев во всём мире. Люди плакали от радости, понимая, что с каждым днем армия возвращает родную землю, оскверненную и разрушенную десятилетиями оккупации.

Освобождение Джебраила стало результатом героизма и высокой боеспособности азербайджанских воинов, которые продемонстрировали удивительные темпы наступления, грамотную тактику и решимость выполнить поставленные задачи. Уже в первые дни октября стало ясно: враг не способен удержать захваченные земли. Вместе с городом Джебраил азербайджанские силы освободили сёла Шюкюрбейли, Йухары Маралйан, Черакен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад и Деджал. За день до этого азербайджанский флаг был поднят над Магадизом, а ещё раньше - над сёлами Мехтили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей, Гуйджаг и Ашагы Абдуррахманлы. Эти победы стали предвестием общего триумфа. В дальнейшем армия Азербайджана освободила Физули, Зангилан, Губадлы, Шушу, Миндживан, Агбанд, Бартаз, Гадрут и десятки других населенных пунктов, более 300 населённых пунктов в целом, включая стратегические высоты в Агдаринском, Муровдагском и Зангиланском направлениях.

После освобождения Джебраила началась новая эпоха его истории - эпоха восстановления и созидания. Уже в первые месяцы после окончания войны государство приступило к масштабным работам по расчистке территории, разминированию и созданию необходимой инфраструктуры для возвращения жизни в эти земли. Сейчас Джебраильский район является одним из символов программы "Большое возвращение", реализуемой по личной инициативе Президента Ильхама Алиева.

Сегодня глава государства вновь посетил Джебраил, чтобы принять участие в открытии новой автомобильной дороги, ведущей к солнечной электростанции "Шафаг". Эта дорога, протяженностью 11,5 километра, построена в соответствии с распоряжением президента, подписанным в декабре прошлого года. Она начинается от 197-го километра трассы Гаджигабул-Бахрамтепе-государственная граница с Арменией и имеет две полосы движения. Новый участок не просто соединяет объекты инфраструктуры - он символизирует связь между прошлым и будущим, между разрушенным войной и возрождающимся Карабахом.

Также Президент Ильхам Алиев заложил фундамент городской мечети Джебраила. Ее площадь составит более 1530 квадратных метров, и одновременно в ней смогут совершать богослужение 615 человек. Это не просто религиозное сооружение - это акт восстановления духовной памяти народа, возвращения культурного и исторического облика города, где когда-то звучал азан, а затем десятилетиями царила тишина.

Наряду с духовными объектами в Джебраиле активно возводятся жилые комплексы. Президент Ильхам Алиев заложил фундамент второго и третьего жилых кварталов города. Второй комплекс займет территорию площадью более 5 гектаров, где появятся 23 пяти- и шестиэтажных здания, включающих 615 квартир различной планировки. Третий комплекс - еще один шаг на пути возрождения: на территории площадью свыше 5 гектаров будут построены 25 современных домов с 746 квартирами. Эти кварталы будут полностью обеспечены социальной инфраструктурой - школами, детскими садами, магазинами и зелёными зонами.

Особое значение имеет встреча главы государства с жителями села Хоровлу, которым были вручены ключи от новых домов. Для тысяч семей, вынужденных более тридцати лет жить вдали от родных мест, возвращение на родную землю стало исполнением самой заветной мечты. Эти кадры - улыбающиеся лица переселенцев, слова благодарности, детские голоса на фоне восстановленных улиц - лучше любых деклараций говорят о том, что жизнь возвращается в Карабах.

Сегодня Джебраил становится образцом того, как Азербайджан не просто восстанавливает разрушенные города, а строит их заново, на качественно новом уровне. Здесь создаются "умные города" с использованием зелёных технологий, возводятся солнечные электростанции, развивается современная транспортная сеть. Эти проекты отражают стратегическое видение президента Ильхама Алиева, направленное на то, чтобы вернуть в освобожденные территории не только людей, но и устойчивое развитие, энергию будущего.

Прошло всего пять лет с момента освобождения Джебраила, но за это время здесь уже построены дороги, электросети, жилые кварталы и социальные объекты. Это беспрецедентные темпы восстановления, подтверждающие решимость Азербайджана превратить Карабах и Восточный Зангезур в процветающие регионы страны. Каждый новый объект, открытый или заложенный в Джебраиле - это продолжение той победы, которая была одержана в октябре 2020 года. Если тогда Азербайджан вернул свои земли военной силой, то теперь он утверждает на них мир, жизнь и развитие.