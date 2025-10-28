Израиль уведомил США о намерении нанести удары по сектору Газа

Израильские власти уведомили Соединенные Штаты перед тем, как во вторник начать наносить удары по сектору Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Как пишет AP, вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления перед журналистами выразил уверенность в том, что режим прекращения огня сохранится. "Это не значит, что время от времени не будут происходить мелкие стычки", - приводит агентство слова Вэнса.