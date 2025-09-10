Кайрат Сарыбай назвал дату проведения саммита СВМДА в Баку

Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) планируется провести в Баку в октябре 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в ходе церемонии завершения тринадцатого заседания Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на тему "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации СВМДА".

"Уже состоялись неформальные консультации с Шанхайским институтом международных исследований (SIIS) о проведении следующей встречи в рамках предстоящего саммита в октябре 2026 года в Баку для обсуждения нерешённых вопросов, возможно, включая идеи по трансформации", - отметил он.

Генсек подчеркнул, что дискуссии, прошедшие 9-10 сентября, значительно обогатили коллективное понимание того, как трансформация СВМДА в полноценную международную организацию может опираться на инклюзивное управление, укрепление мер доверия и выработку общей стратегии процветания для нашего разнообразного региона Азии.

Также Кайрат Сарыбай напомнил, что в Баку планируется принятие устава организации в 2026 году.