Умер оскароносный художник-постановщик фильмов о Гарри Поттере

В возрасте 83 лет умер британский оскароносный художник-постановщик фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Стюарт Крейг.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Deadline.

Информацию о его кончине подтвердила Британская гильдия кинодизайнеров (British Film Designers Guild, BFDG). "С глубокой грустью сообщаю, что мой друг и наставник, художник-постановщик Стюарт Крейг, скончался (...) вечером 7 сентября 2025 года в возрасте 83 лет после долгой борьбы с болезнью Паркинсона", - написал член BFDG Нил Ламонт.

Крейг является трехкратным обладателем премии "Оскар" за работу над такими картинами, как "Ганди", "Опасные связи" и "Английский пациент". Он также выступил в качестве художника-постановщика всех фильмов о Гарри Поттере и трилогии "Фантастические твари".