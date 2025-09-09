https://news.day.az/world/1779198.html США прекращают сотрудничество с Европой в сфере борьбы фейковыми новостями США уведомили европейские государства о прекращении действиф меморандумов о взаимопонимании в сфере борьбы с деинформацией из третьих стран со странами Европы. Об этом пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Европейские страны получили уведомление от госдепартамента...
США уведомили европейские государства о прекращении действиф меморандумов о взаимопонимании в сфере борьбы с деинформацией из третьих стран со странами Европы. Об этом пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Европейские страны получили уведомление от госдепартамента... что США прекращают действие меморандумов о взаимопонимании, которые были подписаны при администрации [бывшего президента США Джо] Байдена", - пишет издание.
Целью меморандумов было названо формирование единого подхода "к выявлению и разоблачению вредоносной информации, распространяемой иностранными правительствами".
